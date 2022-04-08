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توقعات بتراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.. هذه الأكثر انخفاضاً

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توقعات بتراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.. هذه الأكثر انخفاضاً

استطلاع: الروبل الروسي سيخسر 15% من قيمته خلال الأشهر الـ12 المقبلة

دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لأكثر من 50 من الاستراتيجيين المتخصصين بالعملات، أن جميع عملات الأسواق الناشئة ستتراجع خلال الأشهر الـ12 المقبلة مقابل الدولار وذلك مع توقعات زيادات الفائدة المتتالية مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر العملات تراجعا ستكون البيزو المكسيكي والريال البرازيلي.

كما توقع الاستطلاع خسارة الروبل الروسي نحو 15% من قيمته ليساوي 94 روبلا للدولار، فضلا عن تراجع الليرة التركية 15% إلى ما يزيد عن 17 ليرة للدولار.

وإضافة إلى ذلك، من المنتظر انخفاض اليوان الصيني 1.4% إلى 6.45 يوان للدولار.

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