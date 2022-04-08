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خطاب لاذع للملياردير بيتر ثيل لمعارضي البيتكوين كبار السن

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عملات مشفرة

خطاب لاذع للملياردير بيتر ثيل لمعارضي البيتكوين كبار السن

اتهم فيه 3 من أقطاب "وول ستريت" بالتسبب بعدم وصول العملة المشفرة إلى 100 ألف دولار

دبي - العربية.نت

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ألقى الملياردير بيتر ثيل، المعروف بهوسه بالبيتكوين، خطابا لاذعا في مؤتمر "Bitcoin 2022" بميامي اتهم فيه ثلاثة من أقطاب "وول ستريت" بالتسبب بعدم وصول عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار كما كان متوقعاً.

واتهم ثيل كلا من warren buffet الرئيس التنفيذي لمجموعة Berkshire Hathaway وjamie diamond، الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan، وlarry fink الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، بالوقوف ضد البتكوين، حيث وصفهم بأنهم "أوليغارشية مالية تحكم بكبر السن" وتعارض حركة الشباب الثورية في العملات المشفرة.

ووصف buffet بأنه "الجد المعتّل اجتماعياً".

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