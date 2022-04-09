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جلسة متقلبة في وول ستريت مع تقييم المستثمرين لتحركات الفيدرالي

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وول ستريت - أسهم أميركية
بورصة وول ستريت
وول ستريت

جلسة متقلبة في وول ستريت مع تقييم المستثمرين لتحركات الفيدرالي

ارتفاع داو جونز الصناعي فيما هبط ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع

نيويورك -رويترز

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ارتفع مؤشر داو جونز وهبط ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق في تعاملات متقلبة يوم الجمعة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم البنوك المتراجعة وحاول المستثمرون إيجاد أفضل السبل للتعامل مع اقتصاد يمكن أن ينزلق مع تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعالجة التضخم بشكل فعال.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات 2.73% مما ساعد على ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز لقطاع المصارف والذي انخفض يوم الخميس إلى أدنى مستوياته منذ 13 شهرا.

وارتفعت أسهم بنوك جيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا وسيتي غروب وغولدمان ساكس غروب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 137.55 نقطة أو 0.4% إلى 34721.12 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.93 نقطة أو 0.27% إلى 4488.28 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 186.30 نقطة أو 1.34% إلى 13711.00 نقطة.

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