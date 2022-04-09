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رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

4.98 مليار جنيه توزيعات الشركات المصرية منذ بداية أبريل

القاهرة - خالد حسني

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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت 8.9 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي حتى يوم 3 أبريل.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير و1.106 مليار جنيه خلال مارس، و4.981 مليار جنيه حتى يوم 3 أبريل الجاري.

وقامت شركتا دلتا للطباعة والتغليف، والبنك التجاري الدولي (مصر)، بتوزيع كوبونات مدفوعة بقيمة جنيه للأولى، وبقيمة 1.354 جنيه للثانية.

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ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020. بينما بلغت جملة التوزيعات خلال عام 2020 نحو 26.3 مليار جنيه و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019.

وبلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2018 نحو 29.9 مليار جنيه، مقابل نحو 20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

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