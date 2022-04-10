الرقابة المالية توافق على نشر عرض "فيكا مصر" للاستحواذ على "أسمنت سيناء"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على نشر إعلان العرض المقدم من شركة "فيكا مصر" لصناعة الأسمنت لشراء ما يصل إلى 56.063 مليون سهم بنسبة 42.12% والمكملة لنسبة 100% من أسهم شركة "أسمنت سيناء".

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، بأن العرض حدد سعر سهم شركة "أسمنت سيناء" عند 6.75 جنيه.

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وأوضحت أن العرض يأتي تنفيذاً لاتفاقية التسوية النهائية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وشركة "فيكا مصر" لصناعة الأسمنت في 21 مارس الماضي.

وبحسب البيان يلتزم مقدم العرض بالآتي:

– شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.

– إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– إخطار الهيئة بأي معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم يكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

– الالتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشره.

– الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.

– الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

– الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

ووفقا لعرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة، تمتد فترة سريان العرض عشرة أيام عمل رسمي بحيث تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء، من جلسة تداول يوم 10 أبريل وحتى نهاية جلسة تداول 21 أبريل.