إدانة مخالف لنظام السوق المالية قام بالترويج لـ13 سهماً سعودياً

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد مناور بن لافي بن زبن المطيري والتي انتهت بإدانة المدعى عليه.

وقالت الأمانة العامة في بيان، اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ8 من لائحة سلوكيات السوق.

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وأشارت الأمانة إلى أن الشخص المذكور قام بالترويج لرأي، من خلال المعرف (بايسون الأسهم) العائد له في منتدى (هوامير البورصة السعودية)، بهدف التأثير على أسعار 13 سهما مدرجا في السوق السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 إلى 15 سبتمبر 2020.

وشملت قائمة الأسهم التي تم الترويج لها (شركة وفرة للصناعة والتنمية، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة أسمنت أم القرى، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، شركة أسمنت تبوك، الشركة السعودية للتسويق، الشركة السعودية للعدد والأدوات، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة الأندلس العقارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة العمران للصناعة والتجارة، شركة الخزف السعودي).

وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 130 ألف ريال.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وستعلن الأمانة العامة، للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.