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الأسهم الأوروبية تهبط مع خلق الانتخابات الفرنسية لحالة من التوتر

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الأسهم الأوروبية تهبط مع خلق الانتخابات الفرنسية لحالة من التوتر

الأسواق غير مرتاحة بشأن أجندة لوبان الحمائية والتخفيضات الضريبية والتأميم

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تعرض مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي لضغوط، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن يكون السباق محتدما بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأخيرة من التصويت.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4٪، فيما هبط مؤشر داكس الألماني 0.9٪ وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.5٪.

وضعت النتائج الجزئية ماكرون في المركز الأول متقدمًا على لوبان بعد الجولة الأولى من التصويت، لكن استطلاع إيفوب توقع إجراء جولة ثانية ضيقة جدًا في 24 أبريل، بنسبة 51٪ لماكرون و 49٪ لوبان.

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كان أداء الأصول الفرنسية ضعيفًا في الفترة الأخيرة، حيث وضع المستثمرون احتمال فوز لوبان. وفي حين أن المرشحة الفرنسية لم تعد تدعو إلى التخلي عن اليورو، إلا أن الأسواق غير مرتاحة بشأن أجندتها الحمائية والتخفيضات الضريبية والتأميم.

وارتفع مؤشر البنوك بما في ذلك سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وبي إن بي باريبا بين 0.4٪ و 5.2٪. وارتفع قطاع البنوك في منطقة اليورو بنسبة 0.7٪.

زادت أرباح سوسيتيه جنرال عندما وافق على بيع حصته في Rosbank وشركات التأمين التابعة للمقرض الروسي إلى Interros Capital، وهي شركة مرتبطة بالملياردير فلاديمير بوتانين.

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