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رويترز: توقعات برفع الفائدة الأميركية 100 نقطة أساس بنهاية يونيو

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الفيدرالي الأميركي

رويترز: توقعات برفع الفائدة الأميركية 100 نقطة أساس بنهاية يونيو

بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي مايو ويونيو

دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي مايو ويونيو، أي بإجمالي 100 نقطة، وفق ما قاله 56 اقتصاديا من بين 102 استطلعت الوكالة آراءهم.

وأشارت نتائج الاستطلاع، اليوم الاثنين، إلى توقعات ببلوغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 6.8٪ في العام 2022، و3.0٪ و2.5٪ في 2023 و2024 (مقابل 6.1٪، و2.6٪ و 2.2٪ في استطلاع مارس).

وأظهر الاستطلاع أيضاً احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في عام واحد بواقع 25٪ وفي عامين بـ40٪.

وبعد خفض المعدلات إلى الصفر في بداية الوباء في مارس 2020، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عند ذلك الحد حتى رفعها في النهاية إلى نطاق يتراوح بين 0.25% و0.5% في مارس.

ومع بلوغ التضخم مستويات مرتفعة، يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توظيف السياسات النقدية في محاولة لكبح موجة ارتفاع الأسعار.

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