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السوق السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة السادسة مع تسجيل أعلى مستويات منذ 16 عاما

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سوق السعودية

السوق السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة السادسة مع تسجيل أعلى مستويات منذ 16 عاما

تاسي زاد بواقع 105 نقاط

دبي - العربية.نت

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تواصل السوق السعودية الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، ليحافظ المؤشر على تسجيل أعلى مستوياته منذ أكثر من 16 عاما.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% ما يعادل 105 نقاط عند مستوى 13501 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.

بلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية نحو 7.86 مليار ريال عبر التداول على 146.88 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 75 سهماً، مقابل تراجع 127 من إجمالي 215 سهماً مدرجة.

تصدر الارتفاعات سهم "دار المعدات" بنسبة 9.61% عند سعر 92.40 ريالا، فيما تصدر سهم أكوا باور الانخفاضات بنسبة ارتفاع 4.5% عند سعر 144 ريالا.

وجاء سهم الجزيرة الأنشط تداولا من حيث الحجم بمقدار 9.94 مليون سهم، بينما تصدر سهم أماك التداولات من حيث السيولة بقيمة 717.39 مليون ريال.

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