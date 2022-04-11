السوق السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة السادسة مع تسجيل أعلى مستويات منذ 16 عاما

تواصل السوق السعودية الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، ليحافظ المؤشر على تسجيل أعلى مستوياته منذ أكثر من 16 عاما.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% ما يعادل 105 نقاط عند مستوى 13501 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.

مادة اعلانية

بلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية نحو 7.86 مليار ريال عبر التداول على 146.88 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 75 سهماً، مقابل تراجع 127 من إجمالي 215 سهماً مدرجة.

تصدر الارتفاعات سهم "دار المعدات" بنسبة 9.61% عند سعر 92.40 ريالا، فيما تصدر سهم أكوا باور الانخفاضات بنسبة ارتفاع 4.5% عند سعر 144 ريالا.

وجاء سهم الجزيرة الأنشط تداولا من حيث الحجم بمقدار 9.94 مليون سهم، بينما تصدر سهم أماك التداولات من حيث السيولة بقيمة 717.39 مليون ريال.