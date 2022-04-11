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مخاطر التضخم ترفع أسعار الذهب.. والبلاديوم يقفز وسط مخاوف الإمدادات

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أسعار الذهب (صورة تعبيرية)
أسعار الذهب (صورة تعبيرية)
سعر الذهب

مخاطر التضخم ترفع أسعار الذهب.. والبلاديوم يقفز وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1961.70 دولار

رويترز

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قفزت أسعار البلاديوم بنحو 5% اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن من روسيا، في حين زادت أسعار الذهب بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا.

صعد البلاديوم إلى 2534.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1007 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار. كما ارتفع البلاتين 1.7% إلى 991.14 دولار.

قال دانييل بريسمان المحلل لدى كومرتس بنك: "من المؤكد أن التعليق يزيد المخاوف من أن سوق البلاديوم ستشهد نقصا حادا في المعروض في المستقبل".

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1961.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 25.03 دولار للأونصة.

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