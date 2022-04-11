نيكاي الياباني يغلق منخفضا وأسهم التكنولوجيا تقتفي أثر ناسداك

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الاثنين، إذ تبعت أسهم التكنولوجيا تراجع مؤشر ناسداك الذي تأثر بالتحرك القوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمعالجة التضخم.

نزل نيكاي 0.61% ليغلق عند 26821.52 نقطة، بعد أن جرى تداوله على ارتفاع في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 1889.64 بعد أن حقق أيضا بعض المكاسب لفترة وجيزة.

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وانخفض مؤشر ناسداك 1.34% يوم الجمعة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وسط توقعات بتشديد سياسة البنك المركزي الأميركي.

قال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية: "باع المستثمرون الأجانب أسهم التكنولوجيا اليابانية الكبيرة بعد أن خسر ناسداك ما يزيد عن 1% يوم الجمعة، مما دفع السوق اليابانية للانخفاض".

وأضاف: "لكن الخسائر كانت محدودة إذ اشترى المستثمرون المحليون الأسهم وسط تفاؤل بأن أرباح شركات التكنولوجيا اليابانية قد ترتفع".

خسر المستثمر التكنولوجي سوفت بنك غروب 2.69%، في حين انخفضت أسهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 5.34%.

وانخفض سهم دايكن إندستريز لمكيفات الهواء 2.83% وسهم سوني غروب 3.94%.

في ما يتعلق بالمكاسب، ارتفعت أسهم المرافق 3.27%، وكانت الأفضل أداء من بين 33 مؤشرا للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

وكشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة، النقاب عن مجموعة من الإجراءات ضد روسيا، منها حظر الفحم، مما رفع احتمالات تحول بلاده نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، على حد قول أطراف في السوق.

وكان سهما شركتي طوكيو إلكتريك باور القابضة وتشوبو إلكتريك باور أكبر الرابحين على مؤشر نيكاي إذ قفزا 16.23% و7.4% على التوالي. كما زاد سهم شركة الطاقة المتجددة رينوفا 3.05%.

وبلغ عدد الأسهم الصاعدة على مؤشر نيكاي 129 مقابل 92 سهما متراجعا.