أسهم اليابان تغلق قرب أدنى مستوى في نحو شهر
قادت أسهم شركات التكنولوجيا الانخفاضات مقتفية خطى مثيلاتها الأميركية
أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة الانخفاضات مقتفية خطى مثيلاتها الأميركية.
وأغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا 1.81% ليسجل 26334.98 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مارس. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38% إلى 1863.63 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة الماضية، مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر في أسبوع قصير بسبب عطلة رسمية، في حين أثر ارتفاع عائدات السندات على الأسهم الرائدة قبيل صدور بيانات التضخم.
وكان سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو للملابس، أكبر خاسر، فهبط 3.18%، وخسر سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت 5.47%.
ونزل سهم مجموعة سوني 2.65% وسهم كيانس 3.45%.
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