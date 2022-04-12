"القابضة" أبوظبي تشتري أسهماً في 5 شركات مصرية بـ1.82 مليار دولار

نفذت شركة "القابضة أبوظبي عمليات شراء حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.82 مليار دولار.

وقالت إدارة البورصة المصرية إنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم عدد من الشركات بقيمة إجمالية ملياري دولار.

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شملت الصفقات شركة أبوقير للأسمدة لعدد 271.573.655 سهما بمبلغ مدفوع 391.9 مليون دولار.

وفي سياق متصل؛ أعلنت إدارة البورصة تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك التجاري الدولي لعدد 340.096.135 سهما بمبلغ مدفوع 911.4 مليون دولار.

كما أعلنت إدارة البورصة تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لعدد 215.124.316 سهم بمبلغ مدفوع 68.6 مليون دولار.

وكانت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت منذ أيام عن قيام البنك الأهلي المصري برفع حصته في رأسمال الشركة لتصبح 12.54% بدلا من 6.54%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك الأهلي المصري قام بشراء عدد 102.511 مليون سهم من أسهم فوري مقابل 1.050.740 مليار جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصر لانتاج الاسمدة لعدد 45.823.446 سهما بمبلغ مدفوع 266.6 مليون دولار.

وتم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم إسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.721.088 سهما بمبلغ مدفوع 186 مليون دولار.