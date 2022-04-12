سعر الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

حافظت أسعار الذهب على مكاسبها اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من تشديد السياسة النقدية من أجل الحد من ضغوط ارتفاع الأسعار.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1953.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1955.60 دولار.

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ومن المرجح أن تظهر بيانات التضخم المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وحافظ سعر الدولار على قوته مما أثر بعض الشيء على سعر الذهب، لكن ارتفاع الفائدة الأميركية وعائدات السندات زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.96 دولار للأوقية. ونزل سعر البلاتين 1.6% إلى 961.13 دولار.