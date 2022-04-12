"دبي المالي" للعربية: جاهزون لاستقبال 10 شركات جديدة أو أكثر

أكد الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد أحمد علي، أن نجاح إدراج شركة كهرباء ومياه دبي "ديوا" يفتح الباب للشركات الأخرى التي تنوي إدراج أسهمها في السوق، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وقال علي في مقابلة مع "العربية" بعد افتتاح التداول على سهم "ديوا"، إن دبي تتمتع بزخم كبير وتركز كبير جدا لشركات من القطاع الخاص، فيها تمثيل متنوع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

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وعن الشركات الـ9 الباقية المزمع إدراجها، ذكر علي أن الجدول الزمني يتعلق بالشركة نفسها، مضيفا أن السوق لا يتدخل في تحديد مواعيد الإدراجات المقبلة.

وأكد أن جاهزية سوق دبي المالي كبيرة جدا، بحيث يستطيع استقبال 10 شركات أو أكثر في حال قرر المصدرون الإدراج خلال الفترة الحالية.

وأشار علي إلى عدد من المبادرات التي أطلقها السوق، منها مبادرة لدعم وتحفيز إدراج الشركات الخاصة، بحيث يتحمل السوق جزءا من تكاليف الإدراج.

وتوقع عددا قياسيا من ناحية الإدراجات خلال الفترة المقبلة في سوق دبي، ليس فقط في ما يتعلق بالاكتتابات، بل نتحدث أيضا عن الصكوك.

وقال علي إن لدى السوق خططا لتفعيل تنوع المنتجات، إلى جانب خطط لدعم الشركات العائلية والصغيرة أيضا.