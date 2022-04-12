"وول ستريت" تتعثر بفعل خسائر لأسهم النمو وسط قفزة في عوائد سندات الخزانة

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد أمس، مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة في بداية أسبوع تداول قصير مع تعرض أسهم النمو التي تقود السوق لضغوط من تزايد عوائد السندات قبيل بيانات مهمة بشأن التضخم.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية جميعها على خسائر كبيرة.

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وجاء المؤشر ناسداك في مقدمة الخاسرين متضررا من خسائر لأسهم التكنولوجيا.

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاث سنوات قبيل بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

ويتوقع محللون أن يظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، زيادة قدرها 8.5% على أساس سنوي في أسعار المستهلكين، فيما ستكون أكبر زيادة منذ عام 1981.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول منخفضا 74.83 نقطة، أو 1.67%، إلى 4413.45 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 298.06 نقطة، أو 2.17%، ليغلق عند 13142.94 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 405.08 نقطة، أو 1.17% إلى 34316.04 نقطة.