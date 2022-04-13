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أسهم أوروبا تتراجع للجلسة الثالثة متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع للجلسة الثالثة متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره المحتمل على موسم الأرباح المقبل، الأمر الذي قوض الشهية للمخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وتراجعت أسهم قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في حين صعد قطاع التعدين.

ونزل سهم تيسكو، أكبر شركات التجزئة البريطانية 4.7% بعدما حذرت من أن أرباحها ستتراجع على الأرجح في السنة الحالية، نقلاً عن رويترز.

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وصعد سهم إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 1% بعد أن منح طلب قوي على منتجات لوي فيتون وديور دفعة لمبيعات الربع الأول.

وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية (تيليكوم إيطاليا) 2.9% بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية إيلياد بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.

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