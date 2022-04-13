الأسهم الأميركية تتخلى عن مكاسبها.. وتغلق على انخفاض

تخلت مؤشرات الأسهم الأميركية عن مكاسبها في أوائل الجلسة لتغلق منخفضة أمس الثلاثاء، متأثرة بالتشديد الوشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتحولت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة إلى الهبوط، مع تراجع أسهم النمو الرائدة في السوق والحساسة لمعدلات الفائدة، بما فيها أسهم الرعاية الصحية والشركات المالية.

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وبدأ التحول في اتجاه السوق بعد فترة وجيزة من تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، لايل برينارد، الذي كرر الحاجة إلى أن يواجه البنك المركزي على وجه السرعة التضخم الذي بلغ أعلى مستويات منذ عقود.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 87.72 نقطة أو 0.26% ليغلق عند 34220.36.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 15.08 نقطة أو 0.34% إلى 4397.45 نقطة.

كما خسر المؤشر ناسداك المجمع 40.38 نقطة أو 0.3% ليهبط إلى 13371.57 نقطة.