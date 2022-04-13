عمومية بنك الرياض تقر توزيع أرباح نقدية 5.4% عن النصف الثاني من 2021

وافقت الجمعية العمومية لبنك الرياض على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1620 مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وبحسب بيان بنك الرياض نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، سيكون التوزيع بواقع 54 هللة للسهم وبنسبة 5.4%من رأس المال.

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وستكون الأحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 25 أبريل 2022، الموافق 1443/9/24.

كما أقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2022م.