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أسهم أوروبا تستقر قبل قرار المركزي.. نتائج الشركات تحد من المكاسب

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تستقر قبل قرار المركزي.. نتائج الشركات تحد من المكاسب

يترقب المستثمرون قرارات المركزي الأوروبي وسط مخاطر على النمو الاقتصادي من ارتفاع التضخم

رويترز

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استقرت أسعار الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد صدور نتائج أعمال متباينة للعديد من الشركات، في حين يترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي الأوروبي وسط مخاطر على النمو الاقتصادي من ارتفاع التضخم.

لم يشهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، بعد الإغلاق القوي للأسهم الأميركية وصعود الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.2%.

صعد سهم شركة هيرميس للسلع الفاخرة 2.2% بعد أن تجاوزت مبيعاتها الفصلية التقديرات.

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وكان قطاع السفر والسياحة أكبر رابح في أوروبا فزاد سهم شركة ويز للطيران الاقتصادي 5.3%. ونزل سهم إريكسون - التي تتعرض لانتقادات بسبب أسلوب تعاملها مع تحقيق بشأن رشوة في العراق- بواقع 8.7% بعد أن حذرت من غرامة أميركية جديدة وأعلنت تراجع أرباحها الفصلية.

سيوفر قرار البنك المركزي الأوروبي المنتظر في الساعة 1145 بتوقيت غرينتش، صورة أوضح لإنهاء برنامجه لشراء السندات وما يلي ذلك من رفع لأسعار الفائدة.

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