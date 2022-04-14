أسهم اليابان ترتفع لليوم الثاني بعد دفعة من وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية اليوم الخميس مدعوما بأسهم التكنولوجيا وشركات السفر وتتبع المكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية.

وأنهى نيكاي الجلسة على ارتفاع 1.22% إلى 27172 نقطة ليغلق أعلى من مستوى 27000 نقطة للمرة الأولى منذ السادس من أبريل/نيسان.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95%. وزادت جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء اثنين، ولم تتجاوز الخسائر أكثر من 0.24%. وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء وارتفع بنسبة 4.15%.

وقال متعامل في شركة أوراق مالية محلية "في حين أن القسم الأكبر من مكاسب مؤشر نيكاي أمس كان بمثابة انتعاش تلقائي من أدنى مستوى لكنها تعكس اليوم ما حدث في الأسهم الأمريكية وهناك دلائل على اتجاه محتمل نحو الانتعاش".

وصعد سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 2.14 %، وسجلت الشركة ارتفاعا في أرباح التشغيل في النصف الأول بنسبة 18%.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة 3.04% كما صعد سهم عملاق الرقائق طوكيو إلكترون 1.83%.

وارتفعت أسهم شركات الرقائق اليابانية الأخرى فزاد سهم أدفانتست 1.76%. وقفزت رينيسانس إلكترونيكس 6.36% بعد أن قال رئيسها في مقابلة مع نيكي-سي.إن.بي.سي إنه يفكر في عملية لإعادة شراء الأسهم.

وقفز سهم شركة الطيران إيه.إن.إيه 3.6% بعد أن توقعت نظيرتها الأميركية دلتا عودة إلى الأرباح في الربع الحالي.

وصعد سهم شركة السفريات إتش.آي.إس 2.59% بعد الإعلان عن استئناف الرحلات إلى هاواي بعد توقف دام عامين.