اليورو يهوي إلى أدنى مستوى منذ عامين أمام الدولار

تراجع اليورو، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في عامين أمام الدولار، عقب إبقاء المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.

وهوى اليورو إلى ما دون 1.08 دولار.

مادة اعلانية

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%، وفائدة الإيداع عند -0.5%. وأشار إلى أنه يجب إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من العام 2022.

وقال المركزي الأوروبي أيضاً إن حرب أوكرانيا "تؤثر بشدة" على اقتصاد منطقة اليورو.

وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.5% الشهر الماضي بفعل زيادات حادة في أسعار النفط، لكن بعض صانعي السياسات ما زالوا يجادلون بأن نمو الأسعار قد يتراجع عن مستوى 2% الذي يستهدفه المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط.

ويبقي "المركزي" الأوروبي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ العام 2014، ولم يرفعها في أكثر من 10 سنوات، لكن قفزة في التضخم جعلت زيادة في معدل فائدة الإيداع البالغ ناقص 0.5% موضوعا مثار نقاش بشكل متزايد.