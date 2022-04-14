تبدّد صفقة "هيرميس" يخيّم على بورصتي أبوظبي ومصر.. أسوأ أداء للسهم في 15 عاماً

تصدرت بورصتا أبوظبي ومصر الخسائر في أسواق الشرق الأوسط، اليوم الخميس، بعد أن سحب بنك أبوظبي الأول عرضه للاستحواذ على حصة ضخمة في المجموعة المالية هيرميس.

وهوى سهم هيرميس بنحو 20% في أكبر خسارة له خلال أكثر من 15 عاما، بعدما سحب بنك أبوظبي الأول عرض شراء حصة مسيطرة في المجموعة الاستثمارية المصرية. فيما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 3.2%.

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وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 1.3% إلى 9966 نقطة، في أكبر خسارة يومية خلال أكثر من شهر.

كان سهم هيرميس الأكثر تراجعا على مؤشر الأسهم القيادية المصري الذي نزل 1.5% إلى 10680 نقطة. وانخفض المؤشر 3.8% خلال الأسبوع.

قال فادي رياض، محلل السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيكس دوت كوم: "كانت سوق دبي متقلبة مع إقبال بعض المستثمرين على تأمين مكاسبهم.. بعد فترة كانت السوق مدعومة خلالها بالحماس المرتبط بإدراج ديوا".

وأنهى مؤشر دبي الجلسة مستقرا عند 3585 نقطة، وصعد سهم إعمار العقارية 1.5%، في حين تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7%.

وتراجعت أسعار النفط وسط أحجام تداول هزيلة قبيل عطلة عامة، إذ يقيم المتعاملون زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية مقابل انخفاض الإمدادات العالمية.

وعوضت السوق السعودية خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وأنهت المعاملات على ارتفاع 0.6% 13621 نقطة. وزادت خلال الأسبوع 2.3%.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.5% إلى 14125 نقطة.