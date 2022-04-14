سوق السعودية
مؤشر السوق السعودية يرتد صعوداً ويغلق فوق 13600 نقطة
توقعات بتأثر حركة السوق الأسبوع المقبل بنتائج الشركات للربع الأول
أغلق مؤشر السوق السعودية، اليوم الخميس، على ارتفاع 0.6%، ليصل إلى 13621 نقطة، بعد انخفاضه أمس 0.7%.
وقال مازن السديري، مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية، إن السوق تتأثر ارتفاعا وانخفاضا هذه الأيام بفعل عامل التضخم العالمي "الذي أربك كل الأسواق".
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وتوقع السديري في حديثه لوكالة "رويترز"، أن ترتبط حركة السوق السعودية الأسبوع المقبل بشكل أكبر بنتائج الشركات للربع الأول من 2022.
ارتفع سهم أرامكو 0.8%، وبترو رابغ 3.4%، ومصرف الراجحي 1.4%، وزين 2.3%.
وانخفضت أسهم كيمانول 1.2%، وسابك 0.2%، وساب 1.3%، والبنك الأهلي السعودي 0.4%.
وبلغت القيمة المتداولة 9.3 مليار ريال، وكمية الأسهم 201 مليون سهم.
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