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مؤشر السوق السعودية يرتد صعوداً ويغلق فوق 13600 نقطة

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السوق المالية السعودية
السوق المالية السعودية
سوق السعودية

مؤشر السوق السعودية يرتد صعوداً ويغلق فوق 13600 نقطة

توقعات بتأثر حركة السوق الأسبوع المقبل بنتائج الشركات للربع الأول

رويترز

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أغلق مؤشر السوق السعودية، اليوم الخميس، على ارتفاع 0.6%، ليصل إلى 13621 نقطة، بعد انخفاضه أمس 0.7%.

وقال مازن السديري، مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية، إن السوق تتأثر ارتفاعا وانخفاضا هذه الأيام بفعل عامل التضخم العالمي "الذي أربك كل الأسواق".

وتوقع السديري في حديثه لوكالة "رويترز"، أن ترتبط حركة السوق السعودية الأسبوع المقبل بشكل أكبر بنتائج الشركات للربع الأول من 2022.

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ارتفع سهم أرامكو 0.8%، وبترو رابغ 3.4%، ومصرف الراجحي 1.4%، وزين 2.3%.

وانخفضت أسهم كيمانول 1.2%، وسابك 0.2%، وساب 1.3%، والبنك الأهلي السعودي 0.4%.

وبلغت القيمة المتداولة 9.3 مليار ريال، وكمية الأسهم 201 مليون سهم.

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