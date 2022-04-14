اكتتاب "ديوا" يجتذب مستثمرين عالميين بينهم الصندوق السيادي السنغافوري
إلى جانب "بلاك روك" و"فيدليتي" و"فرانكلين تمبلتون"
كشفت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اجتذب مستثمرين عالميين، بينهم الصندوق السيادي السنغافوري، و"بلاك روك" وVanguard Group و"فيدليتي"، إضافة إلى "فرانكلين تمبلتون" وT. Rowe Price.
وقد بلغ حجم اكتتاب "ديوا" 6.1 مليارات دولار، وهو ثاني أكبر الاكتتابات على مستوى العالم للعام الحالي، حيث قالت الشركة إن المستثمرين الدوليين شكلوا 30% من المكتتبين.
وكانت "ديوا" فتحت باب الاكتتاب لأسهمها يوم 24 مارس الماضي، بنطاق سعري بين 2.25 و2.48 درهم للسهم.
وتتطلع "ديوا" لجمع ما يصل إلى 8.05 مليار درهم (2.19 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لأسهمها في أكبر صفقة من نوعها تشهدها الإمارة منذ الطرح العام الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية بناسداك دبي في عام 2007، أي منذ 15 عاماً.
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