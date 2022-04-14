.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكتتاب "ديوا" يجتذب مستثمرين عالميين بينهم الصندوق السيادي السنغافوري

  • الخط
سوق دبي

اكتتاب "ديوا" يجتذب مستثمرين عالميين بينهم الصندوق السيادي السنغافوري

إلى جانب "بلاك روك" و"فيدليتي" و"فرانكلين تمبلتون"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اجتذب مستثمرين عالميين، بينهم الصندوق السيادي السنغافوري، و"بلاك روك" وVanguard Group و"فيدليتي"، إضافة إلى "فرانكلين تمبلتون" وT. Rowe Price.

وقد بلغ حجم اكتتاب "ديوا" 6.1 مليارات دولار، وهو ثاني أكبر الاكتتابات على مستوى العالم للعام الحالي، حيث قالت الشركة إن المستثمرين الدوليين شكلوا 30% من المكتتبين.

وكانت "ديوا" فتحت باب الاكتتاب لأسهمها يوم 24 مارس الماضي، بنطاق سعري بين 2.25 و2.48 درهم للسهم.

وتتطلع "ديوا" لجمع ما يصل إلى 8.05 مليار درهم (2.19 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لأسهمها في أكبر صفقة من نوعها تشهدها الإمارة منذ الطرح العام الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية بناسداك دبي في عام 2007، أي منذ 15 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد