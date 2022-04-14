"وول ستريت" تغلق على ارتفاع مع بداية موسم إعلان نتائج الأعمال الفصلية

صعدت مؤشرات الأسواق الأميركية لتغلق على ارتفاع أمس، مدفوعة بتعاف في أسهم النمو الرائدة في السوق والحساسة لمعدلات الفائدة مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم المتنامي ومع صدور مجموعة متباينة من نتائج الأعمال الفصلية.

وساعدت عائدات سندات الخزانة الأميركية المتراجعة المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا على قيادة صعود المؤشرات الثلاثة في بورصة وول ستريت، كما تفوقت أسهم شركات أشباه الموصلات على باقي قطاعات السوق.

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وبدأت "جيه.بي مورغان تشايس آند كو"، موسم نتائج الأعمال للربع الأول بداية متشائمة وأعلنت تراجعا نسبته 42% في الأرباح الفصلية، حيث تسبب ذلك في انخفاض أسهمها.

لكن "دلتا للطيران"، أعلنت عن نتائج أفضل وخالفت توقعات بالإجماع وتنبأت بالعودة للربح في الربع الحالي بسبب طلب "مرتفع بصورة غير مسبوقة".

وقفز سهم الشركة ومعه مؤشر قطاع الطيران ضمن "ستاندرد آند بورز".

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 50.27 نقطة أو 1.14% مسجلا 4447.72 نقطة، بينما صعد ناسداك المجمع 270.16 نقطة أو 2.02% إلى 13641.73 نقطة، في حين زاد داو جونز الصناعي 358.30 نقطة أو 1.05% إلى 34578.66 نقطة.