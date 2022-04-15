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"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع تراجع أسهم النمو بفعل ارتفاع عوائد السندات

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وول ستريت

"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع تراجع أسهم النمو بفعل ارتفاع عوائد السندات

"ستاندرد آند بورز" يهبط 1.22%.. و"ناسداك" 2.15%

نيويورك - رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأميركية في وول ستريت على انخفاض أمس، في نهاية أسبوع أقصر بسبب عطلة الجمعة العظيمة، إذ استأنفت عوائد السندات مسيرتها الصعودية.

وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى الضغط على أسهم النمو، مما أثر سلبا على مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك، في حين سجل مؤشر داو جونز خسارة متواضعة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد آند بورز 54.38 نقطة أو 1.22% ليغلق عند 4392.21 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 293.67 نقطة أو 2.15% إلى 13349.92 نقطة.

ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأحسن حظا من سابقيه، إذ انخفض هو الآخر 109.83 نقطة أو 0.32% إلى 34454.76 نقطة.

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