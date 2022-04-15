وول ستريت
"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع تراجع أسهم النمو بفعل ارتفاع عوائد السندات
"ستاندرد آند بورز" يهبط 1.22%.. و"ناسداك" 2.15%
أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأميركية في وول ستريت على انخفاض أمس، في نهاية أسبوع أقصر بسبب عطلة الجمعة العظيمة، إذ استأنفت عوائد السندات مسيرتها الصعودية.
وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى الضغط على أسهم النمو، مما أثر سلبا على مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك، في حين سجل مؤشر داو جونز خسارة متواضعة.
مادة اعلانية
وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد آند بورز 54.38 نقطة أو 1.22% ليغلق عند 4392.21 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 293.67 نقطة أو 2.15% إلى 13349.92 نقطة.
ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأحسن حظا من سابقيه، إذ انخفض هو الآخر 109.83 نقطة أو 0.32% إلى 34454.76 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى توفير الطاقة للضغط على روسيا.. ماذا اقترحت؟أكبر اقتصاد في أوروبا يبحث عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط الروسيين اقتصاد
-
"النقد الدولي": حرب أوكرانيا ستخفض تقديراتنا للنمو العالمي خلال 2022 و2023توقع تراجع النمو في 143 اقتصادا اقتصاد
-
الحكومة التركية تعد بقروض ميسرة لدعم قطاعي السياحة والتصديرأردوغان: الزيادات في الأسعار تعود إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية