السعودية تطرح غدا صكوكا مقومة بالريال

تشرع السعودية غدا في طرح صكوك مقومة بالريال، وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري، حيث تبدأ استقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية، فيما ستتم تسوية الإصدار المحلي يوم الخميس.

يذكر أن هذا الطرح الشهري يعد الرابع لهذا العام، وستتم الخميس من أسبوع الطرح.

مادة اعلانية

ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة، إلى سندات الخزانة الأميركية، عبر تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.

وأظهر أن العائد على سندات الخزانة الأميركية يشهد حاليا فترات تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد، حيث تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام الأسبوع الماضي 2.78%، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأسهمت التغيرات الاستثنائية في حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية في إحداث بعض التغيرات "المتوسطة" على الشكل العام لمنحنى العائد للسندات للسعودية.

وقبيل طرح مزاد أبريل للسعودية، تأثرت جميع السندات الدولارية وكذلك أدوات الدين الحكومية - المقومة بالعملة المحلية والمرتبطة بالعملة الدولارية - بالأسواق الناشئة مع الارتفاعات السريعة لعوائد الخزانة الأميركية، التي فرضت على بيوت الخبرة تحديث توقعاتهم لما ستؤول إليه تلك العوائد بنهاية العام.

ويرى العاملون في أسواق الدخل الثابت أن الأسعار الحالية لأدوات الدين تعكس الأوضاع الحالية لمخاطر انعكاسات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والأزمة الأوكرانية على بعض الدول المتأثرة.

والأزمة الأوكرانية لا تحرك حاليا أسواق الدخل الثابت، بسبب التسعير السابق لتلك المخاطر، حيث إن الذي يحرك تلك الأسواق هو تحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية.