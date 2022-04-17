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تداول السعودية تُقر قواعد الإدراج المعدلة.. تشمل آلية انتقال الشركات للسوق الرئيسية

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تداول السعودية
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تداول السعودية تُقر قواعد الإدراج المعدلة.. تشمل آلية انتقال الشركات للسوق الرئيسية

تسري أحكام القواعد المعدلة على جميع طلبات الانتقال المقدمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-52-2022) بتاريخ 13 أبريل 2022 المتضمن قواعد الإدراج المعدلة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تعديلات قواعد الإدراج تتضمن تعديل الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات من نمو -السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، بالإضافة إلى تعديلات عامة.

وأشارت الشركة إلى أن نفاذ هذه القواعد اعتبارا من 17 أبريل 2022، وتسري أحكامها على جميع طلبات الانتقال المقدمة بعد تاريخ النفاذ المشار إليه.

قواعد الإدراج المعدلة
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