سوق السعودية
تداول السعودية تُقر قواعد الإدراج المعدلة.. تشمل آلية انتقال الشركات للسوق الرئيسية
تسري أحكام القواعد المعدلة على جميع طلبات الانتقال المقدمة
أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-52-2022) بتاريخ 13 أبريل 2022 المتضمن قواعد الإدراج المعدلة.
وأوضحت الشركة في بيان، أن تعديلات قواعد الإدراج تتضمن تعديل الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات من نمو -السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، بالإضافة إلى تعديلات عامة.
مادة اعلانية
وأشارت الشركة إلى أن نفاذ هذه القواعد اعتبارا من 17 أبريل 2022، وتسري أحكامها على جميع طلبات الانتقال المقدمة بعد تاريخ النفاذ المشار إليه.
اقرأ أيضاً
-
أرباح "أسلاك" ترتفع 61% في الربع الأول لـ26 مليون ريالبدعم نمو حجم المبيعات شركات
-
مصر تنفي فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعوديةالتجارة المصرية: جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة اقتصاد
-
مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مكاسبه قرب 13700 نقطةبورصة قطر تتراجع بسبب عمليات جني أرباح أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية