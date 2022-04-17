تداول السعودية تُقر قواعد الإدراج المعدلة.. تشمل آلية انتقال الشركات للسوق الرئيسية

أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-52-2022) بتاريخ 13 أبريل 2022 المتضمن قواعد الإدراج المعدلة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تعديلات قواعد الإدراج تتضمن تعديل الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات من نمو -السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، بالإضافة إلى تعديلات عامة.

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وأشارت الشركة إلى أن نفاذ هذه القواعد اعتبارا من 17 أبريل 2022، وتسري أحكامها على جميع طلبات الانتقال المقدمة بعد تاريخ النفاذ المشار إليه.