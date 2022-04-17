عمومية "السعودية للكهرباء" تناقش توزيع 7% أرباحا نقدية 17 مايو المقبل

دعت الشركة السعودية للكهرباء مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (20:30) يوم الثلاثاء 16/10/1443هـ الموافق 17/05/2022م.

ويشمل جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.9 مليار ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع 70 هللة للسهم الواحد وبنسبة 7% من رأس المال.

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وستكون الأحقية في الحصول على الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

كمت سيتم التصويت على صرف 933 ألف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.