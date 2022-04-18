.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر

  • الخط
سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
سعر الذهب

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر

بسبب الطلب على الملاذ الآمن

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين، بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

بعد سحب 556 مليار جنيه.. متى تهدأ الأسعار في مصر؟ قصص اقتصادية اقتصاد مصر بعد سحب 556 مليار جنيه.. متى تهدأ الأسعار في مصر؟

وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي "كوفيد-19" وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناجون من القصف الروسي في "بوروديانكا" الأوكرانية يروون ما حدث ناجون من القصف الروسي في "بوروديانكا" الأوكرانية يروون ما حدث
اكتشف المزيد