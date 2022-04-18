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الأسهم الصينية تتراجع وسط المخاوف من موجة فيروس كورونا

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بورصة شنغهاي
بورصة شنغهاي
الأسواق العالمية

الأسهم الصينية تتراجع وسط المخاوف من موجة فيروس كورونا

هونغ كونغ - فرانس برس

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أغلقت الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية على انخفاض طفيف، اليوم الاثنين، حيث حذر المسؤولون من "تحديات كبيرة" تمثلها عودة ظهور فيروس كورونا في الصين.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.49% أو 15.72 نقطة إلى 3195.52 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنتشن المركب في البورصة الثانية للصين بنسبة 0.43% أو 8.65 نقطة إلى 2022.52 نقطة.

أما بورصة هونغ كونغ فمغلقة بسبب عطلة.

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