الأسواق العالمية
الأسهم الصينية تتراجع وسط المخاوف من موجة فيروس كورونا
أغلقت الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية على انخفاض طفيف، اليوم الاثنين، حيث حذر المسؤولون من "تحديات كبيرة" تمثلها عودة ظهور فيروس كورونا في الصين.
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.49% أو 15.72 نقطة إلى 3195.52 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنتشن المركب في البورصة الثانية للصين بنسبة 0.43% أو 8.65 نقطة إلى 2022.52 نقطة.
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أما بورصة هونغ كونغ فمغلقة بسبب عطلة.
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