الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض متأثرة بأسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، في تعاملات محدودة، متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا بعد ارتفاع عائدات السندات الأميركية، في حين ظل العديد من الأسواق مغلقة بسبب عطلة عيد القيامة.

انخفض نيكاي 1.08% ليغلق عند 26799.71 نقطة، وانخفض 181 سهما من 225 سهما مدرجة على المؤشر مقابل ارتفاع 40 سهما.

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ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86% إلى 1880.08 نقطة.

كان أكبر الخاسرين سهم فاست ريتيلينج مالكة متاجر الملابس يونيكلو، الذي انخفض 1.25%، وسهم وكالة التوظيف ريكروت هولدينجز الذي نزل 3.32%. كما نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.07%، وخسر سهم سوني غروب 0.67% ونينتيندو 1.63% وسوفت بنك 0.93%.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم كريدي سايسون لبطاقات الائتمان 20.72%.