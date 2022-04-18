مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. فوق مستوى 13700 نقطة
مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفع 0.4%
أغلقت الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي على انخفاض اليوم الاثنين في حين ارتفعت الأسهم في السعودية ومصر.
واستمرت عائدات السندات الأميركية في الارتفاع مع توقعات بتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر في حين أغلقت أغلب بورصات آسيا وأوروبا بسبب عطلة.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.4% مدعوما بمكاسب القطاعين المالي والصحي ليصل إلى النقطة 13733، مسجلا ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي، وزاد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 4.8%.
وارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.2% ونزل سهم المجموعة المالية هيرميس 4.5% وكانت أكبر خاسر على المؤشر. وارتفع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية 8.8% مسجلة أفضل أداء يومي منذ شهر، وفق رويترز.
وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على انخفاض 0.4% منهيا موجة ارتفاع استمرت 3 أيام. في حين أغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض 0.3%.
وهبط المؤشر القطري 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.
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