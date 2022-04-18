.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. فوق مستوى 13700 نقطة

  • الخط
سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية
أسواق الخليج

مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. فوق مستوى 13700 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفع 0.4%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي على انخفاض اليوم الاثنين في حين ارتفعت الأسهم في السعودية ومصر.

واستمرت عائدات السندات الأميركية في الارتفاع مع توقعات بتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر في حين أغلقت أغلب بورصات آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.4% مدعوما بمكاسب القطاعين المالي والصحي ليصل إلى النقطة 13733، مسجلا ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي، وزاد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 4.8%.

مؤشر السوق السعودية يرتد صعوداً ويغلق فوق 13600 نقطة أسواق المال سوق السعودية مؤشر السوق السعودية يرتد صعوداً ويغلق فوق 13600 نقطة

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.2% ونزل سهم المجموعة المالية هيرميس 4.5% وكانت أكبر خاسر على المؤشر. وارتفع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية 8.8% مسجلة أفضل أداء يومي منذ شهر، وفق رويترز.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على انخفاض 0.4% منهيا موجة ارتفاع استمرت 3 أيام. في حين أغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض 0.3%.

وهبط المؤشر القطري 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الغضب ضد خطة بريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا تصاعد الغضب ضد خطة بريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا
اكتشف المزيد