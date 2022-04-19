الأسهم الأميركية تنهي جلسة مضطربة على انخفاض

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة أمس الاثنين، بعدما تأرجحت بين الصعود والهبوط طوال تعاملات بعد

الظهر بينما قارن المستثمرون بين أرباح إيجابية من بنك أوف أميركا وقفزة في عوائد السندات قبيل المزيد من تقارير نتائج الشركات هذا الأسبوع.

وينتظر المتعاملون حزمة من أرباح الشركات ستساعدهم في تقييم تأثير حرب أوكرانيا وقفزة في التضخم على الأوضاع المالية للشركات.

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وستصدر نتفليكس وتسلا وجونسون آند جونسون وإنترناشونال بيزنس ماشينز (آي بي إم) نتائجها هذا الأسبوع.

ومما أسهم في اضطراب جلسة التداول، ضعف أحجام التعاملات بعد عطلة عيد الفصح وبقاء الأسواق الأوروبية مغلقة أمس.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.02% إلى 4391.69 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 17.67 نقطة، أو 0.14% ليغلق عند 13331.92 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 34.77 نقطة، أو 0.10%، إلى 34416.46 نقطة.