الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي خلال أسبوعين

تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من أسبوعين، إذ تنتاب المستثمرين حالة من التوتر بفعل المخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا وتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للسياسة النقدية ونتائج أعمال متباينة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بعد انخفاضه 0.9 % الأسبوع الماضي. وقادت أسهم السفر والبناء الخسائر في التعاملات المبكرة.

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وشنت القوات الروسية هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا، في محاولة لاختراق الدفاعات على امتداد خط المواجهة بأكمله تقريبا في وقت مبكر اليوم، فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.

وشهدت جميع الأسواق الأوروبية تراجعا.

كرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس جيمس بولارد، دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام أمس الاثنين، قائلا إن التضخم في الولايات المتحدة "مرتفع للغاية".

وهبط سهم سكور 2.6% بعد أن قالت شركة إعادة التأمين الفرنسية إنها تتوقع حجز رسوم من أجل المطالبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.