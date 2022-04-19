الذهب في صراع مع قوة الدولار.. هل يقاوم الملاذ الآمن ويخترق 2000 دولار؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1975.36 دولار للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1978.40 دولار.

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ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الاثنين، مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

قال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأميركي واختراق مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، وفق ما نقلته "رويترز".

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت يسعى إلى كبح جماح التضخم المرتفع.

مع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قليلا عن أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات اليوم، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.76 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1014.10 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2430.10 دولار.