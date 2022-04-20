الدولار يسجل ذروة جديدة في عقدين مقابل الين

انتعشت ذروة الدولار مقابل الين الياباني على مدى عقدين من الزمان اليوم الأربعاء، حيث تحرك بنك اليابان إلى السوق مرة أخرى للدفاع عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، على عكس المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وصل الدولار إلى 129.43 ين للمرة الأولى منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع لينخفض ​​بنسبة 0.21٪ عند 128.615.

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عرض بنك اليابان مرة أخرى شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية، لكبح جماح ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات، والتي كانت تقترب من سقف التسامح البالغ 0.25٪.

ووجه وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي التحذير الأكثر وضوحًا حتى الآن يوم أمس الثلاثاء، قائلاً إن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد من جراء ضعف العملة في الوقت الحالي أكبر من الفوائد المترتبة على ذلك.

وجاء ارتفاع الدولار مقابل الين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ووصول عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.981٪ للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018 في تداولات طوكيو.

يطابق مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين، أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 101.03، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس 2020، قبل أن يتراجع إلى 100.76.

ولامس الدولار 0.9535 فرنك لأول مرة منذ يونيو 2020 قبل أن يتراجع قليلاً عند 0.9513.

وزاد اليورو 0.22٪ إلى 1.0812 دولار، ولا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0758 دولار، وهو الأضعف في نحو عامين.



قفز الدولار الأسترالي 0.58٪ إلى 0.7420 دولار، مواصلا ارتداده من أدنى مستوى في شهر واحد عند 0.7343 دولار الذي وصل إليه يوم الاثنين.

من ناحية أخرى، حافظت الصين بشكل مفاجئ على أسعار الإقراض المعيارية للشركات والأسر ثابتة اليوم الأربعاء، عكس الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية في وقت تكافح الاقتصادات الكبرى التضخم.

وسجل اليوان الصيني أضعف مستوى له منذ أكتوبر 2021، عند 6.4115 للدولار.