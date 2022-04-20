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المركزي الألماني يتوقع أول زيادة للفائدة بمنطقة اليورو في الربع الثالث

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البنك المركزي الألماني
البنك المركزي الألماني
اقتصاد أوروبا

المركزي الألماني يتوقع أول زيادة للفائدة بمنطقة اليورو في الربع الثالث

جواكيم ناجيل: من غير المرجح أن يعيد المركزي الأوروبي التضخم إلى مستواه المستهدف

دبي - العربية.نت

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قال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، جواكيم ناجيل، اليوم الأربعاء، إن البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي له أن ينهي مشتريات السندات قريبا.

جاء ذلك خلال مشاركة ناجيل في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأوضح ناجيل، أنه يعارض قيام المركزي الأوروبي بأي زيادات متسرعة لأسعار الفائدة وإنه يتوقع أن يكون أول تحريك للفائدة في الربع الثالث هذا العام، وفق رويترز.

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وأضاف أن من غير المرجح بشكل متزايد أن يكون بمقدور المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وتابع ناجيل: "إن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي ربما سيتعين خفضها مجددا لأن معدلات التضخم المرتفعة بالفعل لا تظهر أي علامات على التوقف".

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