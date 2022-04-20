المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.7%

أبقى البنك المركزي في الصين، على أسعار الفائدة للإقراض دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، وذلك لفترة عام عند 3.7%، ولخمسة أعوام عند 4.6%.

وكان المركزي الصيني قد أعلن مؤخرا عن حزمة إجراءات لدعم الأفراد والشركات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد الذي أجبر السلطات على العودة لفرض إجراءات الإغلاق في كثير من المدن الرئيسية.

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وحث البنك المركزي الصيني البنوك على التوسع في إقراض الأفراد الذين يعملون في وظائف مرنة وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي الفيروس.