وول ستريت
ناسداك يقود صعود وول ستريت مع تراجع عوائد السندات
التفاؤل العام حيال نتائج الأعمال يغلب أثر انخفاض أسهم نتفليكس
قاد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه المؤشرات الرئيسية في وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة والتفاؤل العام حيال نتائج الأعمال في التصدي لأثر انخفاض أسهم نتفليكس.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.5 نقطة يما يعادل 0.15% إلى 34962.67 نقطة، وفق رويترز.
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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.1 نقطة أو 0.23% إلى 4472.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 45.7 نقطة أو 0.34% إلى 13665.37 نقطة.
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