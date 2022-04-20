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"تداول السعودية" تستطلع الآراء بشأن تعديل قواعد الإدراج المباشر لأدوات الدين

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تداول سوق السعودية جيدة
تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تستطلع الآراء بشأن تعديل قواعد الإدراج المباشر لأدوات الدين

تستهدف "تداول" تنويع قاعدة المستثمرين والمصدرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة

دبي - العربية.نت

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أعلنت تداول السعودية، عن نشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لتنظيم الإدراج المباشر للصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.

وقالت "تداول" في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج تستهدف تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتعميقه عبر إضافة خصائص وتحسينات تتيح الإدراج المباشر للصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً.

يأتي ذلك بما يكفل تنويع قاعدة المستثمرين والمصدرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة.

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وتابعت تداول: "التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج ترتبط بمشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في شأن تنظيم الإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً، والتي تم نشره على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم".

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