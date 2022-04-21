أكبر بورصة للعملات المشفرة تحظر حسابات عملائها الرئيسيين في روسيا

قالت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، اليوم الخميس، إنها ألغت تنشيط حسابات عملائها الرئيسيين في روسيا، بينما تقلص خدماتها في البلاد بما يتماشى مع عقوبات الاتحاد الأوروبي.

أخبرت منصة باينانس Binance المستخدمين بأنه سيتم حظر المواطنين الروس والأشخاص الذين يعيشون في روسيا، وكذلك الشركات الموجودة هناك، والذين لديهم حيازات من العملات المشفرة تزيد قيمتها عن 10000 يورو (10900 دولار)، من القيام بإيداعات جديدة أو التداول.

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وأضافت أن العملاء المتأثرين سيكونون قادرين على سحب الأموال.

كما قالت باينانس إن حسابات المستخدمين المرتبطين بروسيا الذين أكملوا عمليات التحقق من العناوين ولديهم أصول مشفرة بقيمة تقل عن 10000 يورو، ستظل نشطة.

ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا، استهدف الاتحاد الأوروبي هذا الشهر المحافظ الرقمية المستخدمة لتخزين العملات المشفرة وإرسالها واستلامها وإنفاقها، كجزء من جهود أوسع لسد الثغرات المحتملة التي قد تسمح للروس بنقل الأموال إلى الخارج.

ورفضت باينانس، جنبًا إلى جنب مع بقية البورصات الأميركية الكبرى مثل Coinbase Global و Kraken، دعوات من كييف لفرض حظر شامل على المستخدمين الروس، بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، ما تسميه موسكو "عملية خاصة".

وقالت باينانس في مارس، إنها لن "تجمد من جانب واحد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء"، لكنها ستضمن الامتثال للعقوبات.

كما أشارت الشهر الماضي، إلى أن حاملي بطاقات البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات لن يتمكنوا من استخدام البطاقات على منصتها، وأكدت أن الأفراد في نفس الفئة قد تم تقييد وصولهم.