الأسهم الأوروبية تستقر في تعاملات متقلبة

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في تعاملات متقلبة بعد سلسلة من نتائج الشركات الإيجابية، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من 2% مع تراجع أنجلو أميركان عقب تخفيضها لتوقعات الإنتاج.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغييرا يذكر.

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وتراجعت أسهم قطاع التعدين 2.4% لتقود الخسائر على المؤشر لليوم الثاني على التوالي بعد أن قالت شركة أنجلو أميركان إن إنتاجها في الربع الأول انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.

وتراجعت أسهم شركة التعدين 6.1%.

وزاد سهم نستله 1.6% بعد أن أكدت مجموعة المواد الغذائية أهدافها لهذا العام إذ ساعد ارتفاع الأسعار في زيادة مبيعات المنتجات العضوية ربع السنوية أكثر من المتوقع.

وصعد سهم شركة الهندسة والتكنولوجيا إيه.بي.بي 3.8% بعد أن سجلت ارتفاعا كبيرا في الطلبيات خلال الربع الأول.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن البنك يجب أن ينهي برنامج شراء الأصول في يوليو/تموز وقد يرفع أسعار الفائدة في الشهر نفسه أو في سبتمبر/أيلول أو بعد ذلك.

