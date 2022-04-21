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الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار وزيادة العائد على سندات الخزانة

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سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار وزيادة العائد على سندات الخزانة

انخفض الذهب 0.2% إلى 1953.21 دولار للأونصة

رويترز 

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1953.21 دولار للأونصة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأونصة.

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وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية بعد تراجعها عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام أمس الأربعاء.

ويعد الذهب شديد الحساسية تجاه زيادة أسعار الفائدة الأميركية والعائد على سندات الخزانة لأن ذلك يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4% إلى 25.08 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.1% إلى 986.42 دولار للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.3% إلى 2444.43 دولار للأونصة.

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