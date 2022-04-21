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اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تزايد الرهان على رفع الفائدة

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اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تزايد الرهان على رفع الفائدة

البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في بداية الربع الثالث من العام

لندن - رويترز

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ارتفع سعر اليورو إلى أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الخميس مع تبلور توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سينفذ أول رفع لسعر الفائدة في وقت قريب قد يكون في يوليو/تموز.

وانضم يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى غيره من واضعي السياسات هذا الأسبوع في قول إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في بداية الربع الثالث من العام.

وارتفع اليورو 0.4% أمام الدولار إلى 1.0895 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل/نيسان. وارتفع اليورو كذلك على نطاق واسع أمام الين الياباني والفرانك السويسري والكرونة النرويجية.

وتستوعب الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو/تموز وإجمالا بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام لترتفع الفائدة لأول مرة عن الصفر منذ 2013.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 %، إلى 99.97.

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