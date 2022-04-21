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بورصة اليابان عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من أسهم التكنولوجيا

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بورصة طوكيو
أسهم اليابان

بورصة اليابان عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من أسهم التكنولوجيا

بعد تراجع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل الليلة الماضية

طوكيو – رويترز

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ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين بدعم من شركات التكنولوجيا بعد تراجع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل الليلة الماضية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1.23% إلى 27553.06 نقطة، في أعلى مستوى منذ الخامس من أبريل/نيسان، حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.67% إلى 1928.00 نقطة.

وقال متعامل من شركة سمسرة يابانية، إن ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات حد من مكاسب المؤشر نيكاي وإن التحركات في أسواق العملة نالت من الإقبال على المخاطر.

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وارتفع الدولار 0.34% إلى 128.305 ين بعدما سجل أعلى مستوي في 20 عاما عند 129.430 أمس الأربعاء مع تدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر دفاعا عن المستوى الصفري المستهدف للعائدات.

وزاد سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق 3.54% وكان السهم أكبر داعم للمؤشر نيكي وللمؤشر توبكس بعد أن تجاوزت أرباح نظيرتها العالمية إيه.إس.إم.إل التوقعات.

وارتفع سهم دايكين إنداستريز لمكيفات الهواء 3.54% وصعد سهم مجموعة سوني للألعاب والكاميرات 1.49%. وهبط سهم كانون 2.18%.

وارتفعت أسهم 149 شركة على المؤشر نيكاي في حين هبطت أسهم 69 شركة.

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