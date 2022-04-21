.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طرح مرتقب لـ"تعليم" الإماراتية في سوق دبي

  • الخط
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
سوق دبي

طرح مرتقب لـ"تعليم" الإماراتية في سوق دبي

من المتوقع أن يتم الطرح في الربع الرابع من العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة "تعليم" لإدارة المنشآت التعليمية الإماراتية، قد عينت كلا من مجموعة هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني لقيادة خططها لطرح أسهمها في اكتتاب عام في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يتم الطرح العام لأسهم "تعليم" في الربع الرابع من العام الحالي.

وكان مصدران صرحا لوكالة "رويترز"، هذا الشهر، بأن شركة "تعليم" تجري محادثات مبدئية مع بنوك من أجل عملية طرح عام أولي في دبي، ما سيشكل اختباراً لشهية السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات.

يذكر أن الشركة تدير 17 منشأة تعليمية في الدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مائدة إفطار رمضانية لآلاف من سكان العاصمة الإثيوبية تتحول إلى كرنفال شعبي مائدة إفطار رمضانية لآلاف من سكان العاصمة الإثيوبية تتحول إلى كرنفال شعبي
اكتشف المزيد