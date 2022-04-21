سوق دبي
طرح مرتقب لـ"تعليم" الإماراتية في سوق دبي
من المتوقع أن يتم الطرح في الربع الرابع من العام الحالي
ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة "تعليم" لإدارة المنشآت التعليمية الإماراتية، قد عينت كلا من مجموعة هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني لقيادة خططها لطرح أسهمها في اكتتاب عام في سوق دبي المالي.
ومن المتوقع أن يتم الطرح العام لأسهم "تعليم" في الربع الرابع من العام الحالي.
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وكان مصدران صرحا لوكالة "رويترز"، هذا الشهر، بأن شركة "تعليم" تجري محادثات مبدئية مع بنوك من أجل عملية طرح عام أولي في دبي، ما سيشكل اختباراً لشهية السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات.
يذكر أن الشركة تدير 17 منشأة تعليمية في الدولة.
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