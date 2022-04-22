الأسهم الأوروبية تتراجع مع تأهب المستثمرين لرفع في سعر الفائدة
مؤشر ستوكس 600 يخسر 0.8%
تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسؤولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما ساب الألمانية العملاقة للبرمجيات وكيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام.
وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول أمس الخميس، إن زيادة الفائدة 50 نقطة أساس "ستكون خيارا مطروحا" في اجتماع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو.
جاء ذلك بعد تصريحات من نائب رئيس المركزي الأوروبي أيد فيها إنهاء برنامج شراء السندات في يوليو.
وتوقعت أسواق المال على هذا الأساس زيادة في سعر الفائدة من المركزي الأوروبي 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية الأوروبية كلها وقادت أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا الانخفاضات.
وهبط سهم كيرينج الفرنسية 5.3% بعد أن أعلنت عن تراجع في مبيعات جوتشي بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.
وتراجع سهم ساب الألمانية 2.9% بعد أن توقعت هبوطا في الإيرادات يصل إلى 300 مليون يورو بسبب تخارجها من روسيا.
وتراجع المؤشر كاك الفرنسي 1.1% قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد.
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