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الذهب يتراجع مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية

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سعر الذهب

الذهب يتراجع مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية

يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع

رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية، ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.01 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1952 دولارا للأونصة.

وانخفض الذهب بنحو 1.3% خلال الأسبوع.

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وواصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام الزيادة مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 24.56 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 966.56 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2423.81 دولار للأونصة.

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